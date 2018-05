Voedseltekort bedreigt kwart bevolking Mali

Witte Huis over zieke senator: 'Hij gaat toch dood'

8:24 Een communicatiemedewerker in het Witte Huis heeft de Amerikaanse senator John McCain beledigd. De krant USA Today schrijft dat de medewerker over McCain heeft gezegd dat 'zijn mening er niet meer toe doet omdat hij binnenkort toch doodgaat'. De uitlating is door twee andere Witte Huis-medewerkers bevestigd.