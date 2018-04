Voertuig rijdt in op groep mensen in Münster: meerdere doden, dader omgekomen

Naast drie doden, zouden er tot vijftig gewonden zijn, meldt de Brandweer. De autoriteiten gaan uit van een aanslag die is begaan met een minibusje. De dader is bij zijn daad omgekomen heeft de politie inmiddels bevestigd. Hij zou zichzelf hebben doodgeschoten. De aanslag vond plaats bij restaurant Der Kiepenkerl, een traditioneel etablissement in het centrum van de oude stad dat zowel bij inwoners van Münster als toeristen populair is. De binnenstad van Münster is inmiddels afgezet en brandweerwagens, ambulances en politieauto's zijn gearriveerd. De politie heeft via Twitter opgeroepen niet te speculeren over de dader en diens mogelijke motief. De situatie is verre van overzichtelijk, aldus de politie, die mensen oproept het betreffende gebied te mijden.

Vergelijkbare aanslag

Twee jaar geleden had in Duitsland een vergelijkbare aanslag plaats met een voertuig. Dat gebeurde op de kerstmarkt in Berlijn. Toen reed rond acht uur 's avonds een vrachtwagen met Pools kenteken in op het publiek van een kerstmarkt in. Er vielen 12 doden en 56 gewonden.



In de vrachtwagen werd het identiteitsbewijs gevonden van een toen 23-jarige Tunesische man. Een dag na de aanslag eiste terreurgroep Islamitische Staat de aanslag op met de vermelding dat de persoon die de vrachtwagen bestuurde, een strijder van Islamitische Staat was.



Deze Anis Amri kon vluchten in Berlijn maar werd op 23 december in Milaan gedood in een vuurgevecht met de Italiaanse politie, nadat die naar zijn identiteitspapieren had gevraagd.