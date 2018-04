Voertuig rijdt in op terras Münster: zeker vier doden, dader omgekomen

Doordat er in Münster vandaag een Koerdische demonstratie zou plaatsvinden, was er al veel politie in het centrum en konden autoriteiten snel ter plekke zijn. De binnenstad van Münster is inmiddels afgezet en brandweerwagens, ambulances en politieauto's zijn gearriveerd.



De politie heeft via Twitter opgeroepen niet te speculeren over de dader en diens mogelijke motief. De situatie is verre van overzichtelijk, aldus de politie, die mensen oproept het betreffende gebied te mijden. Ook vraagt de politie media geen foto's te verspreiden, nu dit het onderzoek kan bemoeilijken.



Bij de Koerdische betoging werden 1500 mensen verwacht. De Koerden wilden demonstreren tegen aanvallen door het Turkse leger in Syrische provincie Afrin. Het evenement is inmiddels geannuleerd.



De Duitse regering reageert geschokt. ,,Er komen vreselijke berichten uit Münster," laat een regeringswoordvoerster weten.



Dreigingsniveau

Dick Schoof, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zegt de situatie nauwgezet te volgen. ,,Doden en gewonden in Münster (DLD) dichtbij NL grens, de situatie is nog onoverzichtelijk," schrijft hij op Twitter. ,,Onze gedachtes zijn bij de slachtoffers."



De aanslag in het Duitse Münster geeft vooralsnog geen aanleiding om het dreigingsniveau in Nederland aan te passen, laat Schoof, weten. Het dreigingsniveau staat op 4, op een schaal van 1 tot 5. Dat houdt in dat de kans op een aanslag in Nederland ,,reëel'' is.



Wel is de grenscontrole met Duitsland tijdelijk verscherpt, meldt de politie Overijssel op Twitter. ,,Na het incident in het Duitse Munster hebben wij assistentie in verband met extra (grens)toezicht. We blijven de ontwikkelingen scherp volgen. Ons gewone politiewerk ondervindt geen hinder van deze (extra) inzet."