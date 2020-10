Voetbaltrainer Sam kreeg voor tweede keer corona: ‘Ik was doodziek, erger dan de eerste keer’

Achter de statistieken – ruim 1600 nieuwe besmettingen per dag in België – zitten dus ook mensen bij wie het coronavirus een tweede keer toeslaat. ,,In het ziekenhuis zeiden ze dat ze daar nog wel patiënten zien die het een tweede keer hebben en dat je zelfs ook een dérde keer corona kan krijgen”, vertelt Sam, die met zijn vrouw Sandy en hun 15-jarige zoon Sean opnieuw thuis in quarantaine zit. ,,De ene coronapatiënt maakt genoeg antistoffen aan, de andere minder of helemaal niet. Het zal ook wel te maken hebben met je immuunsysteem. Waarom krijgt de ene mens nooit griep en de andere elk jaar?”