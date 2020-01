Vogelgriepvirus nu ook in Oost-Duitsland opgedoken

In Duitsland is een geval van het vogelgriepvirus H5N8 ontdekt, meldt de overheid van de deelstaat Brandenburg. Het virus is geconstateerd bij een dode, wilde kolgans in de streek Spree-Neisse bij de Poolse grens.

Volgens het Brandenburgse ministerie van consumentenbescherming is de kans gering dat het virus van wilde vogels overgaat op pluimvee. In december vond een uitbraak van het virus plaats in Polen. Sindsdien verspreidt het virus zich rap door Oost-Europa.

Het eerste geval van vogelgriep met de H5N8-ziekteverwekker van dit seizoen in Duitsland, is waarschijnlijk te wijten aan trekvogels. Dit omdat de ziekteverwekker is gedetecteerd in een wilde vogel (gans), verklaarde een woordvoerster van het federale researchinstituut voor diergezondheid tegenover het Duitse persagentschap DPA. Er zijn momenteel veel trekvogels. Overgangen van H5N8 naar mensen zijn nog niet bekend.