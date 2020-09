Vogels die omvliegen voor bosbranden vallen dood uit de lucht in VS

Beelden van dode vogels in de staten New Mexico, Arizona, Colorado, Texas, en Arizona duiken overal op. Wetenschappers vrezen dat tienduizenden of misschien wel miljoenen trekvogels het loodje leggen.

Door de verstikkende rook van de bosbranden in het westen van de Verenigde Staten passen de trekvogels hun route naar het zuiden aan, vermoeden onderzoekers. Daarbij vliegen ze over koudere gebieden waar ook nog eens minder voedsel is te vinden. Bovendien is de omvliegroute langer. Veel dode vogels die werden onderzocht waren uitgemergeld.



Professor Martha Desmond van de University of New Mexico schat dat er al miljoenen vogels gestorven zijn. Wetenschappers hebben Amerikanen gevraagd de dode vogels naar onderzoekscentra te brengen.