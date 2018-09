Volg hier het verhoor van beoogd opperrechter Brett Kavanaugh over seksueel misbruik

Christine Blasey Ford (51) wil de Amerikaanse senatoren vertellen wat haar als 15-jarig meisje overkwam toen ze op een feestje Brett Kavanaugh ontmoette; destijds een dronken 17-jarige, nu president Trumps gedroomde kandidaat-opperrechter.



Betasten

Kavanaugh zou Ford tijdens een tienerfeestje op een bed hebben gedrukt, waarna hij haar betastte en probeerde haar uit te kleden. Beschonken hield hij zijn hand over haar mond, zodat ze niet kon schreeuwen, herinnert ze zich. ,,Ik dacht dat hij me per ongeluk zou kunnen vermoorden", zei ze tegen The Washington Post. Ze kon ontsnappen toen een toekijkende vriend van Kavanaugh bovenop het duo sprong. Kavanaugh zelf ontkent alles.



Ford had haar verhaal anoniem willen delen met senatoren die de kandidatuur van Kavanaugh moeten goedkeuren, maar toen haar naam uitlekte, besloot ze toch een interview te geven. Na dagen gebakkelei tussen haar advocaten en senatoren, zegde ze ook toe te getuigen in de hoorzitting vandaag. ,,Mijn burgerlijke verantwoordelijkheid weegt op tegen mijn angst voor wraak", zei ze daarover in de Washington Post.



Bewijs

Bewijs dat Kavanaugh zich op zo'n wild feestje seksueel misdroeg, is er vooralsnog niet. De senatoren zullen er een flinke kluif aan hebben als ze willen beoordelen wie de waarheid spreekt, de professor of de rechter. Ze was destijds bang dat ze problemen zou krijgen met haar ouders, omdat ze op een feestje was waar werd gedronken door minderjarigen en zweeg daarom over het voorval.



De vriend van Kavanaugh die in de kamer zou zijn geweest, ontkent dat hij gezien heeft wat Ford beschrijft. Haar verhaal wordt wel ondersteund door een tweede beschuldiging, van een vrouw die met Kavanaugh studeerde. Zij zegt in tijdschrift New Yorker dat hij zijn geslachtsdeel in haar gezicht duwde toen ze beiden dronken waren.



'Laster', noemt Kavanaugh ook dat verhaal. In een interview met Fox News zei hij maandag: ,,Ik laat me niet intimideren tot het punt dat ik me terugtrek uit dit proces. De gecoördineerde pogingen om mijn naam te besmeuren zullen mij niet wegkrijgen."



Derde beschuldiging

Een derde vrouw heeft zich woensdag gepresenteerd met beschuldigingen aan het adres van Kavanaugh. Hij zou deelgenomen hebben pogingen meisjes dronken te voeren om hen daarna te misbruiken. De in Washington woonachtige Julie Swetnick vertelde dat Trumps kandidaat voor het Amerikaans hooggerechtshof seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoonde tijdens zijn middelbareschooltijd.



Het is aan de Republikeinse meerderheid in de Amerikaanse Senaat om te besluiten of Kavanauhs benoeming doorgaat. De stemming staat gepland voor morgen.