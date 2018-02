Volgend jaar zelfs op de maan 4G-dekking

Republikeinen zien niets in door Trump gesuggereerde verhoging wapenleeftijd

16:26 Republikeinen in het Amerikaanse Congres zien niets in het verhogen van de leeftijd waarop burgers in Amerika een vuurwapen mogen kopen. Paul Ryan, de leider van de Republikeinen, stelt dat er geen brede steun is voor die maatregel. Eerder gaf president Trump nog aan na te willen denken over een dergelijke regeling.