Volhardende vlieg ‘grootste winnaar’ van debat: 'Pence zal hier zeker van balen’

Na de verbale clash tussen de presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden was het debat tussen de nummers twee Mike Pence en Kamala Harris inhoudelijk een verademing, maar tegelijkertijd behoorlijk saai. Op sociale media gaat het dan ook niet over de beleidsplannen, maar over de vlieg die plots landde op het hoofd van Republikein Mike Pence en daar maar liefst twee minuten bleef zitten. Het leidt tot grote hilariteit en grappen, en leverde de vlieg zelfs een eigen Twitteraccount op: Pence's fly.



Volgens campagnestrateeg Bram Festen van bureau BKB toont dit dat debatten tegenwoordig meer dan ooit over vorm gaan, en niet over inhoud. ,,Er is totale focus op hoe mensen eruit zien of wat ze doen. Dat was ook al bij het debat tussen Biden en Trump: daar ging het ook vooral over hoe Biden aan het zuchten was in reactie op Trumps antwoorden. Zulke beelden zijn heel belangrijk en worden ook steeds belangrijker.’’



Pence en Harris weten dat en hebben zich - naast de inhoud - tot in de puntjes voorbereid op hun verschijning. ,,Wat trek ik aan, hoe houd ik mijn handen, hoe kijk ik, etc. Maar sommige dingen heb je gewoon niet in de hand, zoals zo’n vlieg’’, aldus Festen, die toegeeft nooit gedacht te hebben ooit geïnterviewd te worden over een vlieg.