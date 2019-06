Vonk voor miljoenenprotest Hongkong was bizarre moord

Aanbeve­ling Vaticaan: Getrouwde priesters en vrouwen moeten tekort tegengaan

14:48 De rooms-katholieke kerk moet overwegen om oudere gehuwde mannen in afgelegen Amazonegebieden tot priester te wijden. Dat staat in een document dat vandaag door het Vaticaan is vrijgegeven. Dit zou het tekort aan priesters in de gebieden moeten tegengaan.