Voor bijna miljoen euro aan drugs verstopt in auto van Brit: ‘Ik was vier dagen in Amsterdam’

Een 30-jarige Brit die na een ‘vakantie’ in Nederland probeerde om 16 kilo cocaïne en heroïne het Verenigd Koninkrijk binnen te smokkelen, is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar.

De drugs met een geschatte straatwaarde van zo'n 850.000 euro zaten verstopt achter de deurpanelen van zijn BMW. De in plastic verpakte pakketjes waren met tiewraps bevestigd aan het frame van de autoportieren, meldt het Britse anti-misdaadagentschap National Crime Agency (NCA).

De dertiger liep in september 2020 tegen de lamp tijdens een grenswachtcontrole na aankomst van de veerboot waarmee hij naar Dover was gereisd. Mohammed Hussein uit het Noord-Engelse Sheffield vertelde aanvankelijk dat hij naar Frankfurt was geweest en had gelogeerd in een Holiday Inn-hotel. Toen de controleurs hem naar details van zijn reis vroegen en hij die niet kon geven, veranderde de man zijn verhaal. ,,Ik was vier dagen in Amsterdam’’, zei de dertiger in een nieuwe poging. Daarop besloten de grenswachten zijn wagen te doorzoeken.

Niet geloofwaardig

De verdachte werd aangeklaagd voor een poging tot het binnensmokkelen van klasse A-drugs en werd in juni vorig jaar schuldig bevonden na een vierdaags proces voor de rechtbank in Canterbury, in het graafschap Kent in het zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk. Woensdag hoorde hij zijn straf.

Volgens NCA-afdelingscommandant Mark Howes wekte Husseins verhaal over zijn verblijf in Duitsland onmiddellijk argwaan. ,,Zijn onvermogen zich te herinneren waar hij de dagen voor zijn arrestatie had doorgebracht, was gewoon niet geloofwaardig’’, verklaarde hij in een reactie op de veroordeling van de dertiger. ,,Hij vervoerde een gevaarlijke lading klasse A-drugs die via de County Lines-bendes en andere criminele netwerken worden verhandeld naar de kleinere steden en plattelandsgebieden.’’

Volledig scherm De drugs zaten verpakt in afgeplakte pakketjes. © NCA

Passagier

De 28-jarige Mustafa Yusaf uit Feltham (Londen), die als passagier bij Hussein in de auto zat, werd vorige maand vrijgesproken van de illegale invoer van drugs. In zijn onderbroek waren tijdens de controle in de haven van Dover kleine hoeveelheden cannabis gevonden.

