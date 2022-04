Voor het eerst in vier jaar nest rode wolven geboren in het wild: ‘Hoop voor uitgestorven soort’

Voordat kolonisten in Noord-Amerika arriveerden, gedijden rode wolven in het zuidoosten van de VS goed. Volgens de natuurbeschermingsorganisatie Defenders of Wildlife leefden de dieren van Florida tot de Great Plains en de Ohio River Valley. Maar door jacht en de uitbreiding van steden en dorpen dreef de mens de soort bijna tot uitsterven.



Er waren nog maar zeventien wolven over om te redden - in een klein gebied van de kust van Louisiana en Texas - toen de Endangered Species Act in 1973 werd aangenomen om bedreigde soorten te beschermen. Veertien van de resterende zeventien wolven werden gevangen genomen. De rode wolf werd in 1980 in het wild uitgestorven verklaard. Dankzij het succes van het Red Wolf Recovery Program groeide de groep van veertien wolven gestaag en werden tussen 1987 en 1994 meer dan 60 volwassen wolven weer vrijgelaten in de Alligator River National Wildlife Refuge. Alles in de hoop op een tweede kans voor de met uitsterven bedreigde soort.