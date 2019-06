Voor kindermisbruik veroordeelde kardinaal vecht straf aan: ‘Misbruik was fysiek onmogelijk’

Volgens zijn advocaten heeft Pell een ‘sterk en geloofwaardig’ alibi. Bret Walker, een van de pleitbezorgers, stelde dat het onredelijk is dat de veroordeling gebaseerd is op een enkele getuige en dat de rechter in de eerdere rechtszaak ten onrechte bewijslast van de verdediging had afgekeurd. De verdediging vindt het ook merkwaardig dat er tijdens het minutenlange misbruik niemand ooggetuige was of voor verhindering zou hebben gezorgd, omdat het in de kerk, waar de wandaden plaatsvonden, op dat moment veel mensen aanwezig waren. Daarnaast zou het door het enorme gewaad dat Pell droeg, onmogelijk zijn geweest een deel van het omschreven misbruik, het tonen van zijn penis, te plegen.