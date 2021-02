‘Voor miljoenen euro’s belastingfraude bij onderaannemers PostNL in België’

Postbezor­ger dumpte in drie jaar zo’n 15.000 poststuk­ken in Limburgse garagebox

27 januari Een postbezorger heeft drie jaar geleden in Brunssum zo’n 15.000 poststukken in zijn garagebox neergelegd. De stukken werden vervolgens niet bezorgd. In december vorig jaar kwam de stapel post boven water omdat de verhuurder de box had geopend nadat de huurder al enkele maanden niet had betaald.