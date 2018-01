Voorlopig geen arrestatie Catalaanse ex-premier Puigdemont

Sinds 1993 voortvluchtige maffioso opgepakt in Alicante

15:05 Een maffioso die sinds 1993 voortvluchtig was, is door de Spaanse en Italiaanse politie aangehouden in Alicante. Deze Fausto Pellegrinetti woonde onder een valse naam in de Spaanse stad. Aan zijn aanhouding afgelopen gisteren, ging twee jaar onderzoek aan vooraf, meldde de politie vandaag.