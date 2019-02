Voormalig financieel topman Vaticaan schuldig aan kindermisbruik

Kardinaal George Pell, voormalig financieel adviseur van paus Franciscus en kardinaal-prefect voor Economische Zaken van het Vaticaan, is in Australië schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van twee misdienaars. De 77-jarige kardinaal hoort woensdag zijn straf. Hij kan veroordeeld worden tot vijftig jaar cel.

Pell is de hoogste katholieke vertegenwoordiger ooit tegen wie een aanklacht is ingediend wegens seksueel misbruik. De rechtszaak diende al op 11 december, maar de rechtbank had tot vandaag verboden om erover te publiceren.

De jury achtte Pell schuldig aan de verkrachting van twee dertienjarige jongens in de St. Patrick’s kathedraal in Melbourne in 1996 en 1997, kort nadat hij was geïnaugureerd als aartsbisschop van Melbourne. Een van hen is in 2014 overleden. Pell heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Zijn advocaat heeft laten weten dat Pell in beroep gaat.