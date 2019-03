Voormalig klokkenluider Chelsea Manning in cel voor minachting hof

Manning lekte in 2010, toen ze nog als Bradley door het leven ging en analist was in het Amerikaanse leger, een schat aan geheime informatie die op de internetsite van Julian Assange werd gepubliceerd. Ze had eerder al laten weten ‘de consequenties te aanvaarden' van het niet willen beantwoorden van de vragen van het rechtbankpanel, dat moet bepalen of er vervolging zal worden ingesteld.

Manning werd in 2013 veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf maar kwam in 2017 vervroegd op vrije voeten dankzij president Barack Obama. Ze kreeg in januari een dagvaarding om voor de kamer van inbeschuldigingstelling te verschijnen, achter gesloten deuren. Waarover ze zou worden verhoord is niet openbaar gemaakt. Mogelijk heeft het te maken met de ‘verzegelde aanklacht’ die er in de VS ligt tegen Assange.