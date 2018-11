Voormalig raadsman Trump erkent leugen over Russische contacten

Een voormalige naaste medewerker van Donald Trump, Michael Cohen, heeft bekend te hebben gelogen tegen het Congres. Hij heeft tegenover parlementariërs in zijn getuigenis onwaarheid gesproken over contacten met Russen tijdens de verkiezingscampagnes van 2016.

Cohen zegt ‘zijn familie en zijn land’ nu op de eerste plaats te zetten. Hij werkt daarom mee met Mueller en heeft in een overeenkomst met speciaal aanklager Robert Mueller schuld bekend in de hoop op een lichtere straf. Cohen wordt gezien als een van de ijverigste en bekwaamste advocaten van de zakenmagnaat Trump en later president Trump. Vandaag moest Cohen in een rechtszaal in Manhattan verschijnen.

Cohen geeft nu toe dat hij het Congres verkeerd ingelicht heeft toen hij sprak over de plannen van Trump om een Trump Tower neer te zetten in Moskou. Tegen het Congres had hij gezegd dat de deal met de Russen in januari 2016 was stukgelopen. Nu blijkt echter dat er later in de tijd nog besprekingen waren.

Fraude

De voormalig advocaat van de Amerikaanse president gaf eerder dit jaar tegenover een federale rechter in New York al toe de regels voor de financiering van een verkiezingscampagne te hebben overtreden. Hij zei dit te hebben gedaan in opdracht van een kandidaat, maar noemde geen namen. Verder bekende hij schuldig te zijn aan belastingontduiking en bankfraude.

Cohen kwam vooral in het nieuws door het betalen van 130.000 dollar aan porno-actrice Stormy Daniels, die beweert een seksuele affaire te hebben gehad met Trump.