Voormalig veiligheidsadviseur Bolton getuigt vooralsnog niet tegen Trump

Voormalig nationale veiligheidsadviseur van de VS, John Bolton, wil alleen getuigen in de zaak rond de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump als hij daartoe wordt gedwongen door een rechtelijk bevel. Dat meldden verschillende Amerikaanse media.

De commissies van het Huis die onderzoek doen in de afzettingsprocedure tegen Trump hoopten dat Bolton vandaag zou getuigen, maar hij kwam niet opdagen. De advocaat van Bolton zegt dat zijn cliënt niet bereid is om “vrijwillig te verschijnen”.

De nationale veiligheidsadviseur werd in september door Trump uit zijn functie ontheven omdat ze niet op een lijn met elkaar zaten. Bolton hield de eer aan zichzelf. ,,Ik bood mijn ontslag aan, maar de president wilde er nog over praten’’, zei hij. Bolton, die sinds april 2018 aan de slag was in het Witte Huis, staat bekend als een havik en een agressieve beleidsman. Hij stelde zich radicaal op in kwesties over Afghanistan, Iran, Noord-Korea en Venezuela en was al de derde nationale veiligheidsadviseur onder Trump.

Stafchef

Onderzoekers van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden riepen dinsdag Trumps stafchef Mick Mulvaney op om te getuigen in het impeachment-onderzoek naar afzetting van de president. Reden is een verklaring waarin Mulvaney zei dat hij ‘aanzienlijke kennis uit de eerste hand’ heeft van Trumps inspanningen om Oekraïne onder druk te zetten.

De Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Gordon Sondland, heeft toegegeven dat er in de Oekraïne-affaire sprake was van ‘quid pro quo’, voor wat hoort wat. Hij fluisterde een Oekraïense regeringsfunctionaris in dat militaire hulp afhankelijk was van een onderzoek van Kiev naar de handel en wandel van Donald Trumps Democratische rivaal Joe Biden. Dat bleek uit een samenvatting van zijn getuigenis die de onderzoekscommissie van Huis van Afgevaardigden dinsdag openbaar maakte.

Telefoongesprek

Het Huis van Afgevaardigden stemde eind oktober formeel voor een afzettingsonderzoek. Het Witte Huis doet het onderzoek af als een “heksenjacht” en weigert er aan mee te werken.