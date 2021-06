Voormalig voorzitter van Britse Lagerhuis John ‘order, order!’ Bercow stapt over naar Labour

Volgens Bercow zijn de Conservatieven ‘reactionair, populistisch en soms zelfs xenofoob’ geworden, zo zei hij in een interview met The Observer. Bercow stapte in 2019 op nadat hij 10 jaar ‘Speaker of the House’ was. Hij zegt enkele weken geleden naar Labour te zijn gegaan omdat hij die partij als de enige mogelijkheid ziet om de huidige regering weg te krijgen.