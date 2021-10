Voormalige SS-bewaker (100) Sachsenhausen reageert tóch op aanklacht tegen hem

De advocaat van Josef Schütz verklaarde donderdag dat zijn cliënt zich op zijn zwijgrecht zou beroepen wat betreft de aanklacht. Tot verbazing van de aanwezigen in de tot rechtszaal omgebouwde sporthal in Brandenburg an der Havel, zo'n 90 kilometer ten westen van Berlijn, liet de 100-jarige zich er vandaag toch over uit. ,,Ik ben onschuldig en ken Sachsenhausen niet eens’’, zei hij.

De advocaten van de zestien mede-eisers uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Israël en Peru reageerden verontwaardigd maar tegelijk ook positief verrast. ,,Laten we hopen dat dit het begin is van meer informatie uit de mond van de verdachte, die gisteren nog deed uitschijnen dat hij niks over de aanklacht wilde zeggen’’, zei eentje na afloop van de zitting tegen Duitse media.

Vragen van de rechtbankvoorzitter over de Tweede Wereldoorlog stond de advocaat van de verdachte niet toe. De raadsman kondigde donderdag al aan dat zijn cliënt wél iets over zijn leven en persoonlijke omstandigheden wilde vertellen en dat deed Schütz dan ook. In het Duits afgewisseld met Russisch vertelde hij te zijn geboren in het Litouwse Mariampol, en beschreef zijn jeugd met zes broers en zussen en latere leven in Duitsland. Dat hij in 1947 na zijn vrijlating uit Sovjet-krijgsgevangenschap (het Rode Leger bevrijdde Sachsenhausen op 22 april 1945, red.) bij familie in Brandenburg ging wonen, aan de slag ging als slotenmaker en trouwde met een Duitse.

Mede-eisers

Twee mede-eisers, eentje uit Nederland en de andere uit Frankrijk, richtten zich persoonlijk tot hem. Hun vaders, allebei verzetsmannen, werden in Sachsenhausen gefusilleerd in de periode dat Schütz als bewaker van de Waffen SS in en rond het concentratiekamp werkte (20 januari 1942 tot 18 februari 1945). Chris Heyer (84) uit Leidschendam deed een beroep op het geweten van de verdachte. ,,Hoe hebt u al die jaren rustig kunnen slapen’’, vroeg de voormalig KLM-boordwerktuigkundige, technisch tekenaar en werkvoorbereider in een werkplaats voor geestelijk en lichamelijk beperkte mensen. Hij wil dat Schütz weet wat hij heeft aangericht in het kamp en in de levens van de nabestaanden van de slachtoffers én eist dat hij wordt veroordeeld omwille van ‘gerechtigheid'.

Antoine Grumbach (79), een bekende Franse architect, wil dat Schütz een bekentenis aflegt. ,,Hij is een medeplichtige”, zei hij na afloop tegen de regionale nieuwszender RBB24. ,,Hij kwam uit Litouwen en wilde absoluut lid worden van de SS.” Grumbachs woede is niet alleen gericht tegen de nazi’s maar ook tegen de Duitse staat. ,,De daders zijn jarenlang niet voor het gerecht gebracht. Nu zijn ze (bijna) allemaal dood. Dit had veel eerder moeten gebeuren”, klonk het verbolgen. Desondanks is het proces volgens hem belangrijk “nu overal weer fascisten opduiken.’’

Stasi

Vervolging van ‘kleine vissen’ die niet rechtstreeks betrokken waren bij nazimisdaden kunnen in Duitsland pas vervolgd worden sinds 2011. De 91-jarige John Demjanjuk werd toen als eerste oud-bewaker veroordeeld voor medeplichtigheid aan moord op ruim 28.000 mensen in concentratiekamp Sobibor. Tot dan toe moest het Duitse Openbaar Ministerie steeds bewijzen dat een verdachte rechtstreeks betrokken was bij specifieke misdrijven.

De Duitse instantie die zich bezighoudt met de vooronderzoeken tegen deze ‘kleine vissen’ zou Josef Schütz op het spoor zijn gekomen tijdens speurwerk in een archief in Moskou. De achtergrond van de voormalige kampbewaker was de Stasi, de geheime dienst van de DDR, op zijn laatst bekend in oktober 1979 ontdekte Bild.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: