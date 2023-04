Voorraad Rusland raakt leeg: killerdrone met chips van ná het begin van de oorlog

Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksteam Conflict Armament Research (CAR). Deze vondst toont echter niet aan dat de sancties worden omzeild, volgens Damien Spleeter, Adjunct-directeur operaties bij CAR. ,,De gevonden chips zijn gemaakt in augustus, toen was dit type chip nog legaal. In september zijn de chips op de sanctielijst van Amerika gekomen.”

Voorraad raakt leeg

Het Russisch leger is klaarblijkelijk op zoek naar alternatieven voor de eigen voorraad. Eerder schreef deze krant al over chips afkomstig uit huis-tuin-en-keuken apparaten als wasmachines. Die voorraad lijkt nu op te raken, denkt Spleeter. ,,Het is de eerste keer dat we chips vinden die gemaakt zijn na de invasie in maart 2022. Het is een kantelpunt in de oorlog. We gaan de komende tijd zien of de sancties daadwerkelijk effect hebben.”