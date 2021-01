Voorstel ingediend om ‘QAnon-congreslid’ uit parlement VS te zetten

Democratisch lid van het Amerikaanse parlement Jimmy Gomez wil dat zijn collega Marjorie Taylor Greene uit het Congres wordt gezet. Taylor Greene, die bekendstaat als aanhanger van oud-president Donald Trump en de extreemrechtse QAnon-complottheorie, heeft volgens CNN in 2018 en 2019 steun betuigd aan oproepen om kopstukken van de Democratische partij te laten executeren of daar zelf toe opgeroepen.

Congreslid Gomez uit Californië heeft aangekondigd dat hij een voorstel zal indienen om zijn collega uit Georgia uit haar verkozen ambt te ontheffen.

Gomez vindt dat Taylor Greene niet alleen uit het Huis van Afgevaardigden moet worden gezet, maar dat haar Republikeinse collega’s haar ook moeten veroordelen. De meeste van hen staan echter niet te trappelen om dat te doen, meldt CNN.

Wel laat de woordvoerder van de Republikeinse fractievoorzitter in het Huis van Afgevaardigden weten dat hij de gedane uitspraken van Taylor Greene ‘diep verontrustend’ vindt. Fractievoorzitter Kevin McCarthy is van plan om een gesprek met haar te gaan voeren, staat in een verklaring.

Republikeins kopstuk Steve Scalise, zelf in 2017 slachtoffer van een politiek gemotiveerde schutter, zegt over de uitspraken van Taylor Greene dat er in het politieke debat 'geen plek is voor uitspraken als deze’.

Opruiing en oproepen tot geweld liggen zeer gevoelig sinds de bestorming van het Capitool door aanhangers van oud-president Donald Trump, eerder deze maand. Daarbij vielen vijf doden. Onder de Capitool-bestormers waren veel aanhangers van dezelfde extreemrechtse complottheorieën die door Taylor Greene worden verspreid. QAnon-aanhangers geloven onder meer dat de wereld wordt bestuurd door een satanistische pedofielensekte, en dat ook de Democraten daar deel van uitmaken.

De Amerikaanse grondwet maakt mogelijk dat een lid van het Huis van Afgevaardigden door zijn of haar collega’s uit het Congres wordt gezet. Daar is dan wel een twee derde-meerderheid in het Huis voor nodig. Dat een Congreslid uit het ambt wordt gezet, is in totaal maar vijf keer voorgekomen. Drie gevallen vonden plaats ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865). De twee recentste gevallen waren in 1980 en 2002 en hadden te maken met veroordelingen voor corruptie.