Voortvluchtige is ‘schuilplaats’ Tenerife beu en meldt zich na tien jaar bij politie

Hij meldde gisteravond laat aan de politie op het centraal station van Salzburg dat hij even daarvoor met twee koffers op het vliegveld van München was aangekomen, melden Oostenrijkse media. De voortvluchtige man vertelde de agenten dat hij de laatste tien jaar op Tenerife had gewoond. Hij vond het beter om zijn oude dag in Oostenrijk door te brengen. Het leven op het Spaanse eiland was niet meer zo aangenaam en hij had daar wel lang genoeg gewoond.

De man bleek in december 2008 te zijn ontsnapt uit de gevangenis van Schwarzau am Steinfeld. Hij zat daar destijds een straf van een half jaar uit. Waarom hij in hechtenis zat en hoe hij heeft kunnen ontsnappen, is onduidelijk. Na overleg met de bevoegde rechtbank en het openbaar ministerie is de voortvluchtige man naar de gevangenis van Salzburg overgebracht. Hij krijgt bovenop de nog uit te zitten detentie geen extra straf: ontsnappen is in Oostenrijk, net als in Nederland, niet strafbaar.