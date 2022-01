Voortvluchtige maffioso opgepakt dankzij Google Maps

Voor Gioacchino Gammino is het doek gevallen. Niet via een wilde achtervolging of in een louche nachtclub. Nee, de Italiaanse crimineel werd gespot op Google Maps en kon op die manier worden ingerekend.

De 61-jarige Gioacchino Gammino was al twintig jaar op de vlucht voor de politie. De Italiaan was onderdeel van de Siciliaanse maffiagroep Stidda en was vanwege moord achter de tralies beland. In 2002 wist Gammino echter uit zijn Romeinse cel te ontsnappen. Hij dacht daarmee zijn levenslange straf te kunnen ontlopen.

Lees ook PREMIUM Zoon Italiaans maffiakopstuk runt samen met raadslid onderneming in Amstelveen

Spaans spoor

Gammino - een van de meest gezochte criminelen van Italië - leefde de afgelopen jaren onder een valse identiteit in het Spaanse Galapagar, zo'n veertig kilometer ten noordwesten van Madrid. Hij had zijn naam veranderd in Manuel, werkte als kok en had zijn eigen fruit- en groentewinkel. Maar mede dankzij een Europees arrestatiebevel leidde het spoor naar Spanje.

Foto op Facebook blijkt funest

Toen de man mogelijk op een foto van Google Maps Streetview te zien was, triggerde dat de politie om deze verder te onderzoeken. Op de foto is Gammino voor zijn eigen winkel te zien. ,,De foto bevestigde ons in het idee dat hij het was die we zolang op traditionele manier hadden gezocht", zegt een Italiaanse betrokken politieofficier. Om er zeker van te zijn dat het om Gammino ging, doken zij er verder in en kwamen ze zijn restaurant ‘La Cocina de Manu’ op het spoor.

Deze was gesloten, maar de Facebookpagina had een foto van Gammino in kokstenue online staan. De politie herkende direct het kenmerkende litteken op zijn kin. Niet lang daarna kon hij ingerekend worden. Daarbij vroeg Gammino nog aan de politie hoe ze hem in vredesnaam hadden gevonden. ,,Ik heb zelfs mijn familie tien jaar niet gebeld", voegde hij eraan toe. Gammino wordt naar verwachting in februari naar Italië overgebracht.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: