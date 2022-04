Voorzichtige omgang met Poetin brengt Merkel & co in diskrediet

China schaalt productie fossiele brandstof op: fors meer kolen en aardgas

De productie van kolen en aardgas in China is in maart fors omhoog gegaan. Het land schaalt de landelijke productie van de fossiele brandstoffen op om er zeker van te zijn genoeg energie te hebben. Ook de oorlog in Oekraïne speelt mee. Daardoor zijn de prijzen van energie nog verder gestegen.

18 april