Voorzitter Europees Parlement David Sassoli (65) overleden: ‘Europa verliest een leider’

podcast Arno Kantelberg over de liefde: ‘Ik koop de kleren van mijn vrouw. Zelfs haar ondergoed’

In de gloednieuwe podcast Over de Liefde van het AD gaat columnist Debby Gerritsen op zoek naar de liefde. Ze verkent daarbij verschillende relatievormen. Want: is een traditionele huisje-boompje-beestje relatie nog wel van deze tijd? En: wat moeten we doen om liefde te vinden? In een nieuwe aflevering praat Debby met journalist Arno Kantelberg: ,,In de liefde moet je gewoon ontzettend geluk hebben.”

9 januari