Vrachtschip kapseist na botsing bij Zweden, twee opvarenden vermist in ijskoude zee

Hoge gevangenis­straf­fen voor brand met 242 doden in Braziliaan­se nachtclub

Een rechter in Brazilië heeft vrijdag celstraffen van 18 tot 22 jaar opgelegd aan vier personen die verantwoordelijk worden gehouden voor de brand die in 2013 honderden slachtoffers maakte in een nachtclub in Brazilië. Bij de brand kwamen 242 mensen om het leven en raakten 636 mensen gewond.

11 december