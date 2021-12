Vrachtschip kapseist na botsing bij Zweden, twee opvarenden waarschijnlijk overlede in ijskoude zee

UPDATEHet Deense vrachtschip Karin Hoej is vannacht gekapseisd in de Baltische Zee bij Zweden na een aanvaring met een Brits vrachtschip, de Scot Carrier. Met een grootschalige reddingsoperatie wordt geprobeerd de twee opvarenden van het schip te redden uit het ijskoude water.

Jonas Franzen, woordvoerder van de Swedish Maritime Administration (SMA), vertelt aan BBC News dat de reddingsdiensten om 03.30 uur vannacht een noodoproep kregen dat het Britse vrachtschip Scot Carrier tegen het Deense vrachtschip Karin Hoej was gevaren, waarna de laatste gekapseisd zou zijn. Ze rukten meteen uit. Bij aankomst hoorden ze ‘geschreeuw in het water’ vanuit het gekapseisde schip. Er waren maar twee mensen aan boord van de Karin Hoej.

De reddingsoperatie is een hele klus, maar er moet wel haast worden gemaakt, gezien de situatie in de Baltische Zee: ,,Het is er erg koud en donker”, deelt Franzen. ,,Op het moment is het water zo'n 4 graden Celsius, en de lucht ongeveer 5 graden.” De Zweedse gezondheidsautoriteit deelt dat je normaliter niet langer dan een uur kan overleven in deze omstandigheden zonder beschermende kleding te dragen.

Twee helikopters en meerdere boten uit Zweden en Denemarken hielpen de reddingsdiensten met het uitkammen van de zee om het gekapseisde schip heen, maar die zoektocht is inmiddels gestaakt. Duikers zijn op pad gestuurd om te kijken of de opvarenden zich in een luchtbel in het schip bevinden, maar ‘we hebben nog niemand gevonden’, aldus Franzen. De kans dat ze er levend uit komen wordt steeds kleiner.

Volledig scherm De Scot Carrier. © EPA

Het is nog niet duidelijk hoe de twee schepen, die dezelfde kant op gingen, tegen elkaar hebben kunnen varen. Volgens Deense weerbureaus was het licht mistig, maar niet zo erg dat de schepen elkaar niet hebben kunnen zien. De Zweedse autoriteiten doen onderzoek of er sprake is van ‘grove nalatigheid’. Mogelijk is er alcohol in het spel geweest op een van de twee boten, meldt BBC News.

De Karin Hoej, 55 meter lang, was zonder vracht onderweg van Zweden naar Denemarken. De Scot Carrier, 90 meter lang, was onderweg naar Schotland. Wat het Britse schip qua vracht en mensen aan boord had, is niet bekend.

De Karin Hoej ligt gekapseisd tussen het Deense eiland Bornholm en het Zweedse kustdorp Ystad:

