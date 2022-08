Vrachtschip op weg naar Vlissingen deels gezonken na aanvaring bij Gibraltar: ‘Aanzienlijke schade’

Duikers hebben vastgesteld dat de boeg van de OS 35 1,2 meter diep in de zeebodem zit. De autoriteiten in Gibraltar spreken van ‘aanzienlijke schade’ aan de stuurboordzijde van het schip. Onder de waterlijn is bijvoorbeeld een gat van ongeveer 10 bij 4 meter waargenomen. Er is een drijvende barrière beschikbaar voor het geval dat er brandstof gaat lekken.

De schade aan de ADAM LNG is beperkt gebleven. De lokale autoriteiten maken melding van een oppervlakkige deuk in de boeg. Dit schip ligt momenteel voor anker in de buurt van de plaats waar de aanvaring plaatsvond. De bemanningsleden van beide schepen zijn bij de botsing ongedeerd gebleven. De haven was vanwege het incident vier uur dicht, maar is nu weer in gebruik.