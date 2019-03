Vrachtvliegtuig maakt noodlanding, getuigen horen knallen

Brexitcha­os compleet, Lagerhuis verwerpt May's deal voor derde keer

29 maart Het Britse Lagerhuis heeft opnieuw tegen de brexitdeal van Theresa May met de EU gestemd. De regering legde de deal dit keer slechts deels voor, in plaats van het volledige akkoord. Een gefrustreerde May dolf desalniettemin opnieuw ruim het onderspit: 344 Lagerhuisleden stemden tegen, 286 voor. Onduidelijk is hoe het nu verder moet.