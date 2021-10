Vredesnobelprijs ‘druppel van hoop’ voor Russische journalistiek

Duizenden of tienduizen­den? Niemand weet hoeveel Afghanen hier asiel willen

10:01 Zijn er nu een paar duizend of ‘vele tienduizenden’ Afghanen die denken recht te hebben op asiel in Nederland? Hulporganisaties bestrijden het grote aantal dat het kabinet noemt op basis van e-mails. ,,Die mailbox is onze realiteit.”