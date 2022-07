Vrees dat Biden bij bezoek aan Saoedi-Arabië meer waarde hecht aan olie dan mensenrechten

Oud-adviseur Trump: ‘Ik hielp bij plannen buitenland­se staatsgre­pen’

John Bolton, voormalig Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties (2005-2006) en oud-nationaal veiligheidsadviseur van het Witte Huis (2018-2019), heeft gisteren gezegd dat hij heeft geholpen bij het plannen van pogingen tot staatsgrepen in het buitenland. Bolton maakte de opmerking in een programma van CNN over de commissie die de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 onderzoekt.

