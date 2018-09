Vrees voor nieuwe spanningen in Duitsland na dood 22-jarige man

De zaak krijgt veel aandacht in de Duitse media. Politici zijn bezorgd omdat deze herinneringen oproept aan een steekpartij van ruim twee weken geleden in Chemnitz.



De minister van Integratie van de deelstaat Sachsen-Anhald schreef op Twitter: ‘Geweld is altijd en overal te veroordelen. Tijd om te rouwen. Tijd voor bezinning. Pas op elkaar’.



Drie uit Afghanistan afkomstige mannen zouden met een vrouw in een speeltuin hebben gestaan. Onder de mannen zou ruzie zijn over de vraag van wie de vrouw zwanger is, melden Duitse media. Daarna zou de 22-jarige Duitser zich met een landgenoot bij het groepje hebben gevoegd. Wat daarna is gebeurd, is onduidelijk.



Volgens de krant Die Welt ontstond een vechtpartij tussen de Afghanen en de Duitsers en liep de 22-jarige man daardoor een hersenbloeding op. Hij overleed kort daarop. Twee Afghanen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man. De derde Afghaan is geen verdachte.



Een lokale priester riep de bevolking op rustig te blijven. ,,Ik kan alleen een beroep doen om niet geweld met geweld te vergelden'', aldus dominee Lothar Scholz op de plaats waar de Duitser omkwam. Lokale politici benadrukten dat justitie de zaak onderzocht. ,,We weten nog niet wat er precies is gebeurd.'' Via sociale media is opgeroepen vanavond een rouwmars te houden. De politie heeft daarvoor vooralsnog geen toestemming gegeven.