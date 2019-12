Vrees voor nieuwe vluchtelingenstroom uit Syrië

De afgelopen dagen zijn tienduizenden Syriërs in de provincie Idlib op de vlucht geslagen voor bombardementen van het Syrische leger en zijn bondgenoot Rusland. De aantallen variëren tussen de 80.000 en 120.000 ontheemden. Zij zijn richting dorpen en opvangkampen bij de Turkse grens gevlucht. De omstandigheden in die kampen zijn slecht.



Idlib is de laatste regio die nog in handen is van oppositiegroepen. De belangrijkste daarvan is het aan Al-Qaeda gelieerde Hayat Tahrir al-Sham (HTS). In de regio wonen echter ook nog zo'n drie miljoen burgers, waarvan een deel al binnenlandse vluchteling is. De afgelopen jaren zijn er meerdere keren bestanden gesloten tussen Rusland en Turkije om de rust te laten terugkeren in het gebied. De afgelopen week is het geweld tussen de gewapende groepen en het Syrische leger weer opgelaaid.

Vluchtelingencrisis in Europa

De Turkse president Erdogan vreest dat nog meer Syriërs op de vlucht slaan en stelde dat zijn land niet nog meer vluchtelingen aankan. Er verblijven nu al 3,7 miljoen Syriërs in Turkije. ,,Als die druk nog hoger wordt, zal Europa, en zeker Griekenland, dat ook merken", aldus Erdogan. Hij refereerde daarbij aan de vluchtelingencrisis van 2015 toen honderdduizenden Syriërs via Griekenland verder Europa in trokken. Een Turkse delegatie vloog vandaag naar Rusland voor gesprekken over de situatie.

Een tractor geraakt door een Russische luchtaanval

De hulp aan de vluchtelingen in Syrië zelf dreigt de komende weken in de knel te komen omdat een VN-resolutie over die hulp vernieuwd moet worden. Rusland blokkeert de resolutie echter in de veiligheidsraad omdat de bondgenoot van Syrië meer grip wil krijgen op de hulp die nu via grensovergangen in Turkije en Irak het land in wordt gebracht.

In de regio Idlib verblijven volgens cijfers van de inlichtingendiensten ook nog zeker 35 Nederlandse mannen en vrouwen. Zij hebben zich aangesloten bij jihadistische groepen in de regio. Volgens een bron zou afgelopen weekend één Nederlander bij gevechten het leven hebben gelaten.

Vluchtelingen vanuit de plaats Hazano op weg naar de Syrisch/Turkse grens