‘Vrijheidskonvooi’ Canadese truckers arriveert in centrum Ottawa

Video Martine zat 24 uur lang inge­sneeuwd op luchthaven Istanboel, en is nog niet weg

Vanuit Pakistan landde ze in winterwonderland Turkije. Wat normaal gesproken een simpele overstap is op de internationale luchthaven van Istanboel, liep door hevige sneeuwval volledig in de soep. Martine Hammink zat 24 uur vast op een van de drukste luchthavens van Europa en wacht nu in een hotel af wanneer ze toch door kan vliegen naar Nederland. ,,Het zal me niet verbazen als ik hier tot donderdag of vrijdag zit.”

25 januari