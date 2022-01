‘Vrijheidskonvooi’ Canadese truckers arriveert in Ottawa, ‘Trudeau in veiligheid gebracht’

Verdwaald gezin na uren in kou gered uit Belgisch natuurge­bied: gidsen waarschu­wen al langer voor Hoge Venen

Afgelopen weekeinde raakte een jong gezin uit Antwerpen hopeloos verdwaald tijdens een wandeling in de besneeuwde bossen van natuurgebied de Hoge Venen in de Ardennen. In paniek belden zij 112. Pas na uren werd het onfortuinlijke stel, dat ook een baby van 8 maanden bij zich had, gevonden in het gebied tussen Spa en Malmedy. De politie waarschuwt toeristen voor de gevaren van de Hoge Venen.

26 januari