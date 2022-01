‘Vrijheidskonvooi’ Canadese truckers bijna in hoofdstad voor afsluitend coronaprotest

Nancy Pelosi stelt zich verkies­baar voor 19de termijn in Huis van Afgevaar­dig­den

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, wil zich herkiesbaar stellen bij de verkiezingen van november. De 81-jarige Pelosi zal dan opgaan voor haar 19de termijn als afgevaardigde. Het is niet duidelijk of ze leider van de Democratische fractie wil blijven. Eerder had ze gezegd dat ze het leiderschap in 2022 wilde neerleggen.

