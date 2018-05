'Vrijlating van door Noord-Korea vastgezette Amerikanen op komst'

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, Ri Yong Ho, zou de vrijlating hebben voorgesteld tijdens zijn bezoek aan Zweden in maart, meldt CNN op basis van een bron die betrokken is bij de onderhandelingen.



De voormalig gezant voor Noord-Korea van de VS, Joseph Yun, riep het regime in Noord-Korea eerder al op een positief signaal af te geven door de drie Amerikaanse gevangenen vrij te laten in de aanloop naar de top tussen Noord-Korea en de VS.



De drie Amerikanen waar het om gaat zijn zakenman en zendeling Kim Dong-chul en Kim Sang-dok en Kim Hak-song, die beiden aan de universiteit in Pyongyang werkten. De mannen zitten al maanden vast in Noord-Korea.