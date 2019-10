Vrijspraak voor 61-jarige Belg na drugsmokkel in teenslippers

Een 61-jarige man uit Congo bij wie op de luchthaven van Brussel 4,8 kilo heroïne in zijn bagage was gevonden, is vrijgesproken. De drugs zat verstopt in 's mans teenslippers. Er was drie jaar cel geëist tegen de man die in het Belgische Sint-Katelijne-Waver woont.

De rechtbank in Brussel oordeelde vandaag dat er onvoldoende bewijs is dat de zestiger de drugs bewust had gesmokkeld. De heroïne met een straatwaarde van 150.000 euro zat verstopt in de zolen van een partij slippers in zijn koffer.



De Congolees landde op 17 maart op Brussels Airport. Zijn vlucht was vertrokken uit Burundi en had een tussenstop gemaakt in Ethiopië. De grote partij slippers wekte argwaan bij de Belgische douane, die de drugs vervolgens ontdekte.

Niet per ongeluk

De man had de slippers naar eigen zeggen gekocht op een markt in Burundi om ze te verkopen in België. ,,De straatwaarde van de gesmokkelde drugs is 150.000 euro. Die is niet per ongeluk in die slippers en in de bagage van meneer terechtgekomen. Hij heeft bewust meegewerkt aan de smokkel”, opperde het Openbaar Ministerie eerder.