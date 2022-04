Vrouw (52) overleeft zes dagen in bos VS op rantsoen van yoghurt en sneeuw

met video Het verhaal achter een tragische foto: Victor (79) ging brood halen, maar keerde niet meer terug

Victor Gubarev (79) ging in Charkov even de deur uit om brood te kopen. Hij keerde niet meer levend terug. Tijdens plotse beschietingen werd de bejaarde man getroffen door een granaatscherf. Zijn ongeruste dochter Yana Bachek vond hem enkele minuten later op de stoep voor zijn appartementsblok. In deze tragische video wordt ze ondersteund door haar partner, de echtgenote van Gubarev kijkt verslagen toe.

22 april