Vrouw (60) stikt in slipje tijdens sm-spel, dader (28) steekt woning in brand en vlucht

Een 28-jarige man staat terecht voor de volksjury in het Belgische Namen nadat een sm-afspraakje drie jaar geleden volledig uit de hand liep. De date van de man, een 60-jarige vrouw, stikte in haar slipje tijdens hun eerste afspraak. Vervolgens stak de man haar appartement in brand en stal hij haar bankpas om het op een diefstal met geweld te laten lijken.

De 60-jarige Marie-Claire Wauthier uit Gembloux, een stad in de Waalse provincie Namen, plaatste eerder een dubbelzinnige boodschap op internet: ‘Ik ben een privésecretaresse en bereid om alle wensen van mijn baas te vervullen.’ De toen 28-jarige jonge vader Lonnie M. uit Chiny reageerde op de boodschap en stelde zich voor als ‘een bedrijfsleider die op zoek was naar iemand met haar kwaliteiten’.

De twee mailden met elkaar en besloten op 3 juni 2017 in de studio van de vrouw af te spreken. M. bond de vrouw met handen en voeten vast aan haar eigen bed en stak haar slipje in haar mond. Op voorhand hadden ze een teken afgesproken indien de vrouw er genoeg van had en het spel wilde stopzetten.

Touwen doorsnijden met keukenmes

Volgens de verdachte gaf het slachtoffer op geen enkel moment een teken, tot ze hevig begon te stuiptrekken en de touwen zich om haar lichaam spanden. In een poging de vrouw nog te redden sneed hij de touwen door met een keukenmes. Zijn hulp kwam te laat. Uit het autopsierapport blijkt dat de vrouw is gestikt in haar eigen slipje nadat het haar luchtpijp had versperd.

De verdachte wilde de dood van de vrouw op een diefstal met geweld laten lijken. Hij stak het bed in brand en stal haar bankpas waarmee hij geld pinde. Vervolgens keerde hij huiswaarts alsof er niks gebeurd was. Zijn vrouw en kind wisten van niks, maar dat duurde niet lang. De nummerplaat van de auto van de man en zijn gezicht waren duidelijk te zien op beelden van bewakingscamera’s van het appartement.

De vraag is of M. vervolgd zal worden voor een moord met voorbedachten rade of dat de vrouw onbedoeld overleed. Vandaag start het proces bij onze zuiderburen.

