Vrouw die 2-jarige aanbood voor seks verdwijnt voor 40 jaar achter de tralies

Sarah Marie Peters liep tegen de lamp toen undercoveragenten haar tegenkwamen op een sociale netwerksite. De vrouw plaatste daar foto's van jonge meisjes en vroeg of iemand 'een leuke tijd' wilde hebben met haar dochter. Ze vroeg daar 1200 dollar, ruim 1000 euro, voor en hapte toe toen de agenten aanstuurden op een afspraak.



Rechercheurs hielden Peters in de gaten toen ze in februari met de peuter op de bus stapte naar Conroe. De vrouw meende daar de pedofiel te zullen treffen die tegen betaling seks wilde hebben met het meisje, maar werd uiteindelijk door agenten op het busstation in de boeien geslagen. Haar dochtertje is overgedragen aan de kinderbescherming in de staat.



Peters bekende schuld aan meerdere strafbare feiten, waaronder kindermisbruik, het aanzetten tot prostitutie en mensenhandel. Voor het misbruik legde de rechter haar veertig jaar straf op en twintig jaar voor elk van de andere misdaden. Ze mag de straffen gelijktijdig uitzitten en komt pas vanaf 2038 in aanmerking voor vervroegde vrijlating.