Vrouw doodgeschoten en 13 gewonden bij schietpartij in Toronto

Vic (6) overleden na ongeval met filter in Portugees zwembad

9:32 De 6-jarige Vic uit Zoersel, de jongen die vorige week gekneld raakte in de filter van een zwembad in Portugal, is vanmorgen overleden. Hij bleef een kwartier onder water en liep te veel hersenschade op. Tot vanmorgen werd hij nog machinaal in leven gehouden.