Vrouw drugsbaron ‘El Chapo’ wil modemerk met naam man

,,Mijn doel is mijn stijl en die van Joaquin te beschermen, maar iedereen een plezier te doen’’, aldus Coronel. Het is niet helemaal duidelijk wat ze daarmee precies bedoelt. Evenmin is helder wat kleding met de naam van ‘El Chapo’ (De Korte) precies kan toevoegen aan de hedendaagse mode, aangezien de gedrongen drugsbaron zich voornamelijk in smoezelige T-shirtjes een weg baande door de krochten van de misdaad.

Mogelijk levenslang

De leider van het beruchte Sinaloakartel is in de VS in februari schuldig bevonden aan het runnen van een omvangrijke criminele onderneming, samenzwering, drugshandel, witwassen en wapenbezit. Hem hangt nu een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Mexico had hem in 2017 uitgeleverd aan de VS, nadat hij in eigen land herhaaldelijk uit de gevangenis was ontsnapt.