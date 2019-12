Vrouw grijpt arm geïrriteerde paus op Sint-Pietersplein

De paus begroette mensen op het plein, waar een grote kerststal was neergezet. Hij had de menigte de rug al toegekeerd toen de vrouw hem plots beetpakte. De 83-jarige paus was daar overduidelijk niet van gediend en leek ook pijn te lijden. Op videobeelden is te zien hoe Franciscus haar op de hand tikt waarmee ze hem vasthoudt. Ook een medewerker grijpt in.