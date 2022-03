Vrouw in beschoten kinderziekenhuis Marioepol bevallen van dochter: ‘Ze maken het goed’

Een zwangere vrouw die wereldnieuws werd vanwege een foto waarop ze in een beschoten kinderziekenhuis in Marioepol loopt, is bevallen van een dochter. Dat bericht deelt Olga Tokariuk, een Oekraïense journalist die in Kiev werkt. Ondertussen ruziën de Oekraïnse en Russische ambassadeurs in de VN Veiligheidsraad over het wel of niet echt zijn van de foto's. Het beeld lijkt de inzet geworden van een informatieoorlog tussen Rusland en het Westen.

Op de foto die wereldnieuws werd is te zien hoe de hoogzwangere Oekraïense vrouw, beauty-blogger Marianna Podgurskaya, met een bebloed gezicht van een trap loopt. ‘Ik heb een update gekregen van een familielid van Marianna’, schrijft Tokariuk. ‘Haar familie heeft haar kort gesproken via de telefoon.’ Volgens Tokariuk is Marianna donderdagavond om 22.00 uur bevallen van een dochter. ‘Het gaat goed met hen allebei, maar het is erg koud in Marioepol en het oorlogsgeweld gaat door.’

Het meisje weegt 3200 gram en is gezond. Ze werd vernoemd naar Nike, de godin van de overwinning. De overwinning van Oekraïne. Persbureau AP deelt foto's van de vrouw met haar pasgeboren kindje.

Volledig scherm © AP

Nep

Volledig scherm Een zwangere vrouw loopt van een trap af in het ziekenhuis dat is gebombardeerd in de Oekraïense stad Marioepol. © AP De Russische ambassadeur, Vasily Nebenzya, beweert echter dat de foto's nep zijn. De vrouw zou een actrice zijn en haar verwondingen ‘gewoon zeer realistische make-up’. ,,Deze blogster gebruikt twee verschillende soorten make-up om zichzelf als twee verschillende vrouwen op foto’s te presenteren”, beweerde Nebenzya voor de VN-Veiligheidsraad, terwijl ze een kopie van de foto’s liet zien. ,,We zijn verbijsterd door de vuile campagne om ons de schuld te geven van het opzettelijk beschieten van civiele infrastructuur.”



De Oekraïense ambassadeur Sergiy Kyslytsya antwoordde echter met een eigen foto. ,,Laat me heel goed nieuws met je delen. Miss Marianna, de zwangere vrouw, is gisteravond bevallen van een gezonde dochter’, zei hij, wijzend naar een foto op zijn tablet. ,,Haar naam is Veronika.”



De Oekraïense autoriteiten bevestigen de identiteit van de vrouw niet, maar ze was wel degelijk zwanger en aanwezig in Marioepol op het moment van het Russische bombardement.

Tekst gaat door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Aankondiging zwangerschap

Op het Instagram-account van Marianna, dat door ruim 56.000 mensen wordt gevolgd, is te zien dat ze haar zwangerschap eind januari aankondigde. In het bericht schrijft Marianna dat ze ontzettend blij is met het geluk dat haar en haar vriend is gegund en niet meer kon wachten om het nieuws met haar volgers te delen. ‘Jullie kunnen je niet voorstellen hoe moeilijk het was om dit geheim te houden’, schrijft ze.

In de weken daarna heeft Marianna nog twee berichten gedeeld over haar zwangerschap. In het ene bericht poseert ze met haar vriend die zijn hand op haar zwangere buik legt. In het tweede bericht vraagt Marianna haar volgers of ze denken dat ze een meisje of jongetje zal krijgen.

Tekst gaat door onder het Instagram-bericht.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door БЬЮТИ БЛОГ | PRO ВOЛOCЫ (@gixie_beauty) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Drie mensen overleden

De beschieting van het ziekenhuis en de kraamafdeling in Marioepol heeft zeker drie mensen het leven gekost. Eén van de slachtoffers is een kind. Zeventien anderen raakten gewond, onder wie zwangere vrouwen, meldde Sergei Orlov, de locoburgemeester van Marioepol aan BBC. ,,Ik weet zeker dat ze doorhadden dat dit een medische faciliteit was. Het is het derde ziekenhuis dat ze verwoesten in deze stad”, aldus Orlov. Volgens hem waren eerder een coronaziekenhuis met driehonderd bedden en een bloeddonorcentrum geraakt.

‘Nepnieuws’

Ondertussen noemt Rusland ook de berichten over de aanval nepnieuws. Dmitri Poljanski, een Russisch lid van de VN-vertegenwoordiging schrijft op Twitter dat het ziekenhuis gebruikt werd door Oekraïense troepen. ‘Zo ontstaat nepnieuws’, zegt Poljanski.

Rusland meldde vier dagen geleden in de VN-Veiligheidsraad op basis van ‘plaatselijke bronnen’ dat ‘de Oekraïense strijdkrachten het personeel uit het ziekenhuis hebben geschopt om vanuit de faciliteit te kunnen vuren’, Poljanski gaf daar geen bewijs voor en noemde het verontrustend dat de VN ‘informatie zonder bevestiging verspreidt’.

De aanval op het ziekenhuis leidde tot internationale verontwaardiging. Moskou ontkent zich te richten op burgerdoelen en beschuldigt Oekraïense troepen ervan ze als menselijk schild te gebruiken. De Oekraïense president Zelenski spreekt van genocide en roept het Westen nogmaals op Rusland zwaar te straffen.

Beweren dat slachtoffers eigenlijk zogenaamde crisisacteurs zijn, is een veelvoorkomende desinformatietactiek.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: