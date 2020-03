Vrouw in Spanje opgepakt voor dodelijke schietpartij Schiedam

video Tornado's richten ravage aan in Nashville, zeker 19 doden

17:58 Een tornado heeft vandaag een enorme ravage aangericht in de Amerikaanse stad Nashville in de staat Tennessee. Door het natuurgeweld zijn zeker negentien doden gevallen, meerdere mensen raakten zwaargewond. Ruim veertig huizen en gebouwen zijn met de grond gelijk maakt. De verwachting is dat de tornado later naar het noorden van Tennessee trekt. Gouverneur Bill Lee vreest dat het dodental verder zal oplopen.