Vrouw in Texas aangeklaagd voor moord na abortus

Een 26-jarige vrouw in Texas is aangeklaagd voor moord nadat ze volgens de autoriteiten ‘de dood van een persoon heeft veroorzaakt door een zelf-opgewekte abortus’. De vrouw werd donderdag gearresteerd en zit nog altijd vast in een gevangenis in Rio Grande City, aan de Amerikaans-Mexicaanse grens.

Het is onduidelijk of de 26-jarige Lizelle Herrera beschuldigd wordt van het uitvoeren van een abortus bij zichzelf of van het helpen bij het onderbreken van een zwangerschap bij een andere vrouw. Maandag komt de politie met meer informatie over de zaak, zei sherrif Carlos Delgado van Rio Grande City zaterdag in een verklaring.

Texas kent een van de strengste anti-abortuswetten van de Verenigde Staten. Het onderbreken van een zwangerschap is er sinds vorig jaar verboden vanaf het moment dat er een hartslag kan worden waargenomen bij de foetus. Dat is doorgaans na zo'n zes weken. Soms weten vrouwen dan nog niet eens dat ze in verwachting zijn. Ook in geval van incest en verkrachting is abortus in Texas verboden. Alleen als het leven van de zwangere vrouw in gevaar is, is afbreken van de zwangerschap toegestaan.

Volgens de Texaanse wet kunnen ook mensen die assisteren bij een abortus worden vervolgd. Daarbij staat het iedereen vrij om artsen, verplegers of andere personen daarvoor aan te geven.

Twijfels over aanklacht

De aanklacht voor moord tegen de moeder van het ongeboren kindje is volgens juridische specialisten evenwel onmogelijk. ,,Moord is niet van toepassing op degene bij wie de onderbreking van de zwangerschap plaatsvindt”, zegt professor Stephen Vladeck van de Universiteit van Texas tegen het persbureau Associated Press. ,,En als een medicus de zwangerschap beëindigt, kan hij ook niet worden vervolgd vanwege eerdere uitspraken van het Hooggerechtshof.”

,,Wat mysterieus is aan deze zaak, is de vraag wat deze vrouw nu precies ten laste wordt gelegd”, zegt Lynn Paltrow, directeur van de organisatie National Advocates for Pregnant Women, die zwangere vrouwen bijstaat. ,,Er is geen wet in Texas die de arrestatie mogelijk maakt van een vrouw voor een zelf-opgewekte abortus.”

Na de invoering van de abortuswet in Texas is diverse malen en bij meerdere rechters geprobeerd de wet te laten annuleren. Dat lukte aanvankelijk, maar in oktober vorig jaar bepaalde het gerechtshof van Texas dat de wet toch van kracht bleef. Daardoor wijken veel Texaanse vrouwen die een abortus willen laten uitvoeren, sindsdien uit naar andere staten met minder strenge wetgeving.