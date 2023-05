Vrouw na dagen gevonden in bos Australië: 'Ze moest overleven met wijn en lolly's die in haar auto lagen’

De 48-jarige Lillian Ip voelde zich genoodzaakt om aan de fles te beginnen. Omdat haar wagen sinds zondag vaststond in de middle of nowhere was er geen ander drinken voorhanden. Door gezondheidsproblemen kon ze te voet niet ver komen.

Doodlopende weg

Uiteindelijk werd Ip pas vrijdag gevonden door politieagenten. Ongeveer 60 kilometer van het dichtstbijzijnde dorpje vandaan. ,,Ze had maar een kort autoritje gepland”, vertelt een politieagent tegen ABC. ,,Daarom had ze alleen wat snacks, lolly's en een fles wijn voor haar moeder bij zich.” Het ging allemaal mis toen de vrouw vijf dagen eerder een doodlopende weg inreed. Ze had duidelijk een verkeerde afslag gepakt. Maar voor Ip het wist, zaten de wielen van haar Honda muurvast in de modder. ,,Haar gezonde verstand heeft haar leven gered”, stelt de politie. ,,Ze bleef namelijk bij haar auto en liep niet zomaar de wildernis in.”

Terwijl Ip 's avonds de verwarming van haar auto aandoet, beseft ze dat er al die tijd geen auto voorbij is gekomen. Door spaarzaam te zijn met de lolly's en de fles wijn houdt ze het dagenlang alleen vol. Een politiehelikopter die de auto vond is aan het eind van het verhaal haar redding. Ze is dankbaar wanneer agenten haar weer naar de bewoonde wereld brengen. In het ziekenhuis is ze gecontroleerd op uitdrogingsverschijnselen.